Облаву на мигрантов устроили силовики в складах Wildberries в Новосибирске

Утром 26 февраля силовики нагрянули в торговые склады Wildberries, расположенные на улице Петухова в Новосибирске. В помещениях, арендуемых крупнейшим российским маркетплейсом сортируются товары, заказанные жителями сибирской столицы.

Прибывшие гости в погонах застали за работой 64 мигрантов. 22 из них были под конвоем доставлены в военкомат для постановки на воинский учёт.

Как пояснил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, иностранные специалисты здесь как работают целыми семьями, так и проживают всем составом. В полной антисанитарии, царящей в помещениях, находятся их пожитки и спальные места.

— Мигранты — дешёвая рабочая сила. Работодатели их привлекают и те работают сразу целыми семьями. Спальные места, кухни, везде, естественно, грязно. Некоторые проживают в России с начала СВО. Есть те, кто получил гражданство, но на воинский учёт даже и не думали вставать. Многие мигранты уверяют, что не понимают русский язык, не умеют считать и писать, но на самом деле это далеко не так, — заверил представитель военного ведомства.

Отметим, что рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Новосибирской области с 2024 года стали проходить регулярно. Так, в середине февраля правоохранители нанесли «визит вежливости» в павильоны рынка «Октябрьский», где обнаружили новоиспечённых россиян, уклоняющихся от военного учёта.

Нарушителей силовики застали врасплох — многие пытались скрыться, не хотели идти на контакт, прятались в подсобках, среди одежды. Правоохранители отметили, что мигранты на рынке работают и здесь же живут со всеми своими многочисленными родственниками.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сотрудники УФСБ пресекли канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья. Организатором легализации приезжих стала ушлая супружеская пара из Средней Азии, которая в погоне за российским гражданством решила воспользоваться аферой с привлечением своего новорожденного сына.