Inforpo54 вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Новосибирской области

Система аналитики социальных сетей и СМИ «Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости средств массовой информации по итогам первого квартала 2024 года. В рейтинге СМИ бизнес-портал Infopro54.ru, работающий на территории Новосибирской области, занял 7 место. Индекс цитируемости составил 66,07. На более высоких позициях оказались интернет-издания и газета, входящие в федеральные холдинги и госструктуры.
Рейтинг цитируемости построен на базе системы «Медиалогия», включающей более 92 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
При учете рейтингов не учитывается взаимная цитируемость, если она масштабная и носит перекрестный характер — подчеркивают авторы рейтинга.
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание.
Читайте наши новости:
на платформе «Дзен»
Иллюстрация — скрин рейтинга «Медиалогии».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru