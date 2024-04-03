Полиция задержала снайпера, который стрелял по мусоровозу под Новосибирском

В Бердске задержали мужчину, который стрелял по мусоровозу.

По данным МВД по Новосибирской области, с июня 2023 года по март 2024-го мужчина вел стрельбу по мусоровозу, используя пневматическое оружие.

— В настоящее время установлена причастность гражданина к 4 фактам противоправной деятельности, — сообщили в МВД.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. В его квартире на улице Красная Сибирь были найдены две пневматические винтовки, банки с пулями, а также 4 ноутбука, сигнальный пистолет и 6 монтажных патронов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд над стрелком с парковки на Депутатской начался в Новосибирске.