Полиция задержала снайпера, который стрелял по мусоровозу под Новосибирском

В Бердске задержали мужчину, который стрелял по мусоровозу.
По данным МВД по Новосибирской области, с июня 2023 года по март 2024-го мужчина вел стрельбу по мусоровозу, используя пневматическое оружие.
— В настоящее время установлена причастность гражданина к 4 фактам противоправной деятельности, — сообщили в МВД.
Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. В его квартире на улице Красная Сибирь были найдены две пневматические винтовки, банки с пулями, а также 4 ноутбука, сигнальный пистолет и 6 монтажных патронов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Ранее редакция сообщала о том, что суд над стрелком с парковки на Депутатской начался в Новосибирске.
Источник фото: сайт МВД по Новосибирской области.
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