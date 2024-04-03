Директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова арестовали в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения директору «Спецавтохозяйства» Андрею Зыкову
— Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года в отношении Андрея Зыкова, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
О задержании главы МУП «САХ» стало известно в понедельник, 1 апреля. В рабочем кабинете и в шикарном особняке Зыкова оперативники ФСБ провели обыски.
В отношении управленца возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Речь идет о десятках миллионах бюджетных денег.
МУП «САХ» предоставляет коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. А также осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.
Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал министра ЖКХ и Энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. По материалам прокурорской проверки в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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