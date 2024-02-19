Суд над стрелком с парковки на Депутатской начался в Новосибирске

Железнодорожный суд Новосибирска начал рассматривать дело в отношении мужчины, угрожавшего расстрелять вмешавшегося в семейный конфликт незнакомца.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на парковке у дома №2 по улице Депутатской и попал на видео с камер.

На кадрах видно, как мужчина и молодая мать с ребенком на руках выясняют отношения, громко кричат друг на друга.

В разгаре семейной сцены сибиряк начинает швыряться вещами из багажника автомобиля, а женщина пытается его успокоить. Казалось бы, конфликт исчерпан и супруги собираются уезжать, но тут вмешивается недовольный мужчина, наблюдавший за ссорой. Отец семейства снова вспыхнул, вытащил автомат из багажника и открыл стрельбу.

По горячим следам полицейские задержали стрелка. Им оказался 37-летний ранее судимый Станислав Штокберг. В отношении него было возбуждено дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством».

— Подсудимый, нарушая общественный порядок, в том числе с целью напугать потерпевшего, произвел 3 выстрела из автомата в направлении движущегося автомобиля, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Суда сибиряк ожидал в СИЗО.

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