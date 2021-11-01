Полицию максимально мобилизуют на «санитарные» рейды в «нерабочие дни»

Губернатор Андрей Травников поручил максимально мобилизовать сотрудников профильных подразделений, задействованных в контроле за соблюдением ограничительных мер в период нерабочей недели до 7 ноября. В частности, подразумевается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и контроль за соблюдением заведениями общепита запрета на работу в ночное время за исключением торговли на вынос. Кроме того, по словам губернатора, в ближайшее время главы сибирских регионов обсудят ход и промежуточные итоги вакцинации.

— Мы с коллегами обсудим готовность работать без сотрудников, отстраненных от работы ввиду непрохождения вакцинации, — заявил губернатор.

До этого глава региона уже подчеркивал, что для власти главное, чтобы «нерабочие дни прошли как можно эффективнее для перелома ситуации с ростом заболеваемости, чтобы они не превратились в неконтролируемые каникулы для взрослых и детей».

По информации областного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе зарегистрировано 334 новых случаев заболевания, госпитализировано 99 человек.

26 октября на пресс-конференции замгубернатора Юрий Петухов сообщил о введении в области дополнительных ограничительных мер. С 30 октября в регионе приостанавлено посещение гражданами аквапарка, закрытых павильонов зоопарка. Торговые центры и детские развлекательные центры продолжают работать, но с соблюдением масочного и температурного режима. Приостановлена деятельность организаций общественного питания с 23.00 до 6.00, за исключением доставки, а также организаций общепита в гостиницах, ж\д вокзала, аэропорта. В учреждения культуры и спорта с 30 числа, при заполняемости зала от 100 человек, пускают по QR-коду, справке о перенесенном заболевании не позднее чем полгода назад, отрицательном ПЦР-тесте или справке о медотводе плюс ПЦР-тест. Если в зале меньше 100 человек, то действуют прежние ограничения: заполняемость зала до 50%, температурный контроль и масочный режим. Работодателям рекомендовано вывести на дистант сотрудников старше 60 лет для прохождения ими вакцинации.

Петухов предупредил, что пока область «идет по лайту» в части ограничительных мероприятий. В качестве примера он привел Омскую область, где QR-коды уже вводятся для проезда на общественном транспорте.

В конце минувшей недели глава региона продлил режим повышенной готовности в области на месяц — до 31 декабря 2021 года.