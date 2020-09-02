НГУ в топ-10 российских вузов в рейтинге «Три миссии университета» за 2020 год

В рейтинг «Три миссии университета», составленный рейтинговым агентством RAEX, в 2020 году вошли 1500 университетов из 97 стран мира, в том числе 101 вуз из России. Новосибирский государственный университет занял шестое место в топ-10 российских вузов, уступив столичным университетам, а в международном рейтинге закрепился на 161 строке, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Отмечается, что «Три миссии университета» стал первым из глобальных рейтингов, отреагировавшим на изменения в мировом образовании из-за пандемии коронавируса. Составители рейтинга смогли оценить изменения во взаимодействии университета и общества: рост числа онлайн-курсов, снижение веб-аудитории университетов в привлекательных для образовательной миграции странах.

Ранее НГУ стал первым нестоличным вузом в рейтинге влиятельности университетов России по версии RAEX, а также был назван лучшим региональным вузом страны в ежегодном Национальном рейтинге университетов — 2020.

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