«Политика муниципалитета заморозила проект по снижению нагрузки на дороги»

— Согласно данным программы комплексного развития улично-дорожной сети (УДС) Новосибирска, плотность улично-дорожной сети города составляет 3,37 км/км² — при потребности 4 км/км². Учитывая, что фактическая площадь городской территории остается практически неизменной, но плотность населения и застройки за счет увеличения высоты строительства претерпевает существенные изменения, это оказывает влияние не только на интенсивность движения, но, как следствие, на уровень загрузки дорог, которые начинают работать на пределе пропускной способности. Помимо ухудшения экологической обстановки, это влечет за собой негативные экономические последствия.

Протяженность улично-дорожной сети города за последние 5 лет увеличилась не более чем на 10 км, что составляет менее 0,5% от общей протяженности УДС. В это же время в результате политики муниципалитета заморожен проект первой очереди Южного транзита, способного существенно снизить нагрузку на городскую дорожную сеть, а также рассматривается вопрос исключения из генплана перспективной автодороги между Красным проспектом и Ипподромской магистралью, являющейся первым этапом строительства полноценного дублера улиц Д.Ковальчук, Б.Хмельницкого и Кропоткина, с выходом на восточный выезд из города.

Очевидно, что подобный подход в градостроительной политике в самые кратчайшие сроки приведет к непоправимым последствиям, исправить которые будет практически невозможно. Улично—дорожная сеть города — не новогоднее украшение или архитектурный дизайн-код главных улиц, которые можно обсуждать в профессиональном сообществе, опираясь исключительно на субъективные мнения и опыт. Улично-дорожная сеть и ее развитие — это наука, учитывающая все составляющие развития городов, начиная с учета видов используемого транспорта, существующей и перспективной интенсивности его движения, а также перспектив роста населения и развития отраслей хозяйства — как в сфере производства, так и в сфере обслуживания населения.