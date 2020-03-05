Область рисковала потерять миллионы рублей на нацпроектах

По итогам 2019 года при реализации национальных проектов на территории Новосибирской области прокуратура выявила и пресекла нарушения на 5 млн рублей. Об этом представители ведомства сообщили на пресс-конференции в ТАСС.

— Пресечено неэффективное расходование почти 5 млн рублей, — сообщил первый зампрокурора области Борис Крылов. — К административной ответственности привлечены 6 лиц. В текущем периоде будет освоен без малого 31 млрд рублей, контроль за целевым использованием средств — основная задача прокуратуры.

— Это приёмка невыполненных работ при строительстве детсада, окончательный расчёт при невзысканной неустойке, что запрещено, — перечисляют представители ведомства выявленные нарушения. — Неосвоение субсидий на благоустройство городского парка, а также несвоевременная оплата контрактов и неразмещение необходимой информации в информационной системе.

По информации прокуратуры, самым «богатым» на нарушения по итогам прошлого года оказался нацпроект «Жильё и городская среда».

По другому нацпроекту — «Демография» — работы до приёмки как раз были выполнены. Но они тоже вызвали вопросы с точки зрения соблюдения законодательства.

— Установлено строительство дошкольного учреждения без комплекта разрешительной документации, которая необходима в этих случаях, а также нарушены сроки оплаты контракта, — говорят в прокуратуре.

У прокуроров возникли вопросы и к реализации в регионе нацпроекта «Здравоохранение». По информации ведомства, в ряде учреждений здравоохранения области выявлялись нарушения, связанные с неиспользованием закупленного дорогостоящего оборудования, которое по непонятным причинам простаивало.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» были нарушены сроки ремонта спортзала в одной из школ региона. А при реализации нацпроекта «Экология» не были предприняты необходимые меры по восстановлению леса.

Напомним, в июне прошлого года полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на пресс-конференции в ТАСС заявлял, что в реализации нацпроектов в регионах Сибири «присутствует инерция».

В настоящее время на территории Новосибирской области реализуются 12 национальных проектов: «Образование», «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Культура», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По данным областного минэкономразвития, в 2019 году на их реализацию были направлены 25 млрд рублей, из них 10 млрд — из федерального, 15 млрд — из консолидированного бюджета.

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