Политологи: санкции не разрушат экономику России, но затормозят ее рост

Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. До этого жесткие ограничительные меры против российских предприятий и физических лиц ввели США. В частности, санкции коснулись крупных финансовых организаций, в числе которых «Сбер», ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и другие. Впрочем, как отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко, западная сторона действует аккуратно, избегая лавинообразного характера санкций.

— Действительно, проблемы, в том числе в доходах, возникнут, особенно у компаний, работающих с зарубежными партнерами. Однако окно возможностей для российского финансового сектора сохраняется, поэтому говорить о тотальном разрушительном характере санкций пока не стоит, — заявила эксперт на онлайн-конференции «Россия под санкциями: цена вопроса» которую провело Информационное агентство Finam.ru.

Заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ, профессор Александр Лякин согласился с коллегой и добавил, что кредиторам хватит прочности выполнения обязательств на внутреннем рынке. Он объяснил, что, например, «Сбер» и ВТБ слишком крупные, чтобы умереть, а монетарные власти при необходимости могут изменить регуляторные требования к ним и предоставить льготные кредиты или даже субсидии. Однако перспективы их трансформации в глобальные банки становятся очень туманными, подчеркнул г-н Лякин.

В свою очередь, политолог Владимир Слатинов отметил, что российской экономике удастся избежать сокрушительного удара из-за «финансовой крепости», которую власти выстраивали последние несколько лет, а также из-за удачной конъюнктуры на сырьевых рынках. Однако в среднесрочной перспективе новые санкции окончательно лишат российскую экономику способности к росту и развитию приемлемыми темпами, добавил эксперт.

— Значимость России как экономического игрока в мире будет последовательно снижаться. Доходы людей расти не будут. И это плата за политические решения, которые приняты руководством страны, — заявил Слатинов.

Александр Лякин также считает, что перспективы у РФ не радужные: текущие санкции и, главное, атмосфера вокруг нашей страны таковы, что последствия будут крайне неприятными и долгими.

Что касается влияния ограничительных мер на фондовые индексы, то, скорее всего, в ближайшее время рынок может просесть еще больше, считает профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Экономика и приложения» Александр Скоробогатов.

— Тем не менее рано или поздно война должна закончиться, а значит, санкционная риторика ослабнет, и рынок снова обратит внимание не те российские компании, которые ведут прибыльный бизнес, — заключил эксперт.

По материалу ФГ «Финам»