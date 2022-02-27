В Заельцовском районе утвердили площадку для лыжероллерной трассы

Постановлением мэрии Новосибирска согласован проект межевания территории на которой планируется разместить лыжероллерную трассу. Речь идет об участке по ул. Охотской в Заельцовском районе города.

Напомним, что проект создания в этом районе Новосибирска лыжной базы уже давно пробивает ГК «Стрижи», которая ведет строительство на прилегающей территории.

В середине января стало известно, что застройщик планирует разместить на Охотской бассейн в рамках масштабного инвестиционного проекта. А в конце 2022 года в «Стрижах» будет введен в эксплуатацию многофункциональный ледовый центр.

Крупный лыжный проект власти также планируют реализовать в Краснообске. В поселке планируется построить центр триатлона, лыжную базу и общежитие-гостиницу.

Лыжную базу планируется модернизировать и в Заельцовском бору в районе стадиона «Красное знамя». Этот проект власти города планируют развивать в рамках частно-государственного партнерства.

В планах правительства региона также развитие горно-лыжного курорта «Юрманка».