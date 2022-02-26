Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

— Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет — проводить Чемпионат в Сибири — мы будем готовы. Если нет — переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен Чемпионат в Канаде — из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идёт по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев, — цитирует пресс-служба правительства губернатора Андрея Травникова.

Об этом он заявил сегодня во время выездного совещания на стройплощадке ЛДС. 25 февраля и мэр Новосибирска, и губернатор с большой долей уверенности говорили, что чемпионат состоится.

Напомним, что игры МЧМ-2023 должны пройти в двух городах – Новосибирске и Омске, и первые матчи должны состояться уже в конце этого года — 26 декабря 2022 г. Основные встречи — в частности, матч открытия, полуфиналы и финал — пройдут в Новосибирске. Финал состоится 5 января 2023 года. К этому спортивному событию на территории Новосибирской агломерации ведётся строительство новой ледовой арены, станции метро «Спортивная», четвёртого моста через Обь, системы дорожно-транспортных развязок, нового терминала аэропорта «Толмачёво» и т.д.

В августе — сентябре 2022 года в Новосибирске также планируется проведение Чемпионата мира по волейболу. Пока никакой информации о его переносе не было.

Напомним, против России с 22 февраля вводятся различные санкции в связи с решением президента РФ о признании независимости Донбасса и проведении спецоперации на Украине. В пятницу УЕФА приняла решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт Петербурга. Финал турнира должен был состояться 28 мая.