Полмиллиона за ласточку: житель Новосибирска заплатил долг, чтобы не лишиться своей Toyota Camry

Житель Новосибирска не хотел гасить задолженность по судебному решению и избегал встреч с приставами. Смотивировал его на погашение долга в размере 500 тысяч арест его автомобиля Toyota Camry.

— Ранним утром судебные приставы прибыли по месту жительства должника, где во дворе дома находился автомобиль принадлежащий неплательщику. Сотрудники приступили к эвакуации транспортного средства, — рассказали в пресс-службе УФССП Новосибирской области.

Услышав звуки сработавшей сигнализации своей машины, мужчина выбежал на улицу.

Служители Фемиды предложили два варианта: либо сибиряк гасит долг, либо его ласточку арестуют и выставят на торги.

Уже в обед мужчина появился в районном отделе приставов с квитанции о полном погашении долга.

Ранее редакция сообщала о том, что во время очередного рейда судебных приставов сильно не повезло жителю Первомайского района Новосибирска. Скупой сибиряк, а по совместительству, злостный нарушитель правил дорожного движения, лишился своего автомобиля и преумножил сумму назначенного штрафа.