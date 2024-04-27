У жителей Новосибирской области осталось четыре дня, чтобы выбрать объект для благоустройства

Голосование продолжится до 30 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Объект – победитель голосования получит 100 млн рублей на реализацию из областного бюджета по решению губернатора, — отметил замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов в ходе субботника на территории сквера им. М. И. Калинина, в котором также приняли участие представители министерства ЖКХ и энергетики, районной администрации, местных ТОС, ветеранских организаций и школьники.

По проекту благоустройства, сквер занимает 2,7 га между улицами Театральной, Республиканской и 25 лет Октября. В центре расположен неработающий старый фонтан. Авторы проекта хотят его демонтировать и организовать в этом месте пространство для мероприятий. По периметру зелёной зоны планируют проложить кольцевой маршрут для скандинавской ходьбы, дублирующий дорожки для пешеходов из тротуарной плитки. В обновлённом сквере появятся детская и спортивная площадки, место для дрессировки собак, скейт-парк. Ветхие тополя заменят мелколистными липами, на территории высадят черёмуху Маака, ели и яблони Недзвецкого.

Напоминаем, что для самостоятельного участия в голосовании необходимо до 30 апреля зайти на портал 54.gorodsreda.ru, выбрать понравившийся проект благоустройства и проголосовать, авторизовавшись через портал Госуслуги. Принять участие в голосовании все граждане старше 14 лет.