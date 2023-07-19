Судебные приставы отобрали иномарку у жадного нарушителя в Новосибирске

Во время очередного рейда судебных приставов сильно не повезло жителю Первомайского района. Скупой сибиряк, а по совместительству злостный нарушитель правил дорожного движения, лишился своего автомобиля и преумножил сумму назначенного штрафа.

— Ранее в районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с мужчины 30 тысяч рублей штрафа ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После безуспешных требований об оплате штрафа должника привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. В результате суд увеличил мужчине штраф до 90 тысяч рублей. После этого гражданин начал скрываться, — рассказали Infopro54 в пресс-службе судебных приставов региона.

Автомобиль должника — Toyota Vista был замечен на одной из улиц города. Транспортное средство арестовали. Если нарушитель не оплатит штраф, то машина будет реализована в счет погашения задолженности.