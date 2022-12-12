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Полномочный представитель президента поручил ужесточить контроль за финансовыми операциями аграриев в Сибири

  • 12/12/2022, 16:07
Автор:
незаконные финансовые операции
А также за тем, как сельхозпроизводители соблюдают условия господдержки.

В регионах Сибирского федерального округа на реализацию мер поддержки отраслей агропромышленного комплекса в 2022 году выделено около 24 миллиардов рублей. Одновременно контрольно-надзорными и правоохранительными органами зафиксировано увеличение правонарушений и преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств в этой сфере, сообщил Сибирский окружной информационный центр.

По мнению участников заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, для более результативного противодействия сомнительным финансовым операциям в АПК необходимо повысить эффективность межведомственного взаимодействия при проверке признаков сомнительных финансовых операций, усилить контроль за соблюдением субъектами господдержки условий предоставления финансирования.

—  Нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств в сельском хозяйстве подрывает усилия государства по экономической поддержке сельхозпроизводителей, а в некоторых случаях может способствовать формированию угроз продовольственной безопасности, —   подчеркнул полномочный представители президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. —  Для преодоления указанных проблем требуется комплексный подход и скоординированная работа всех задействованных ведомств и органов власти.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с сельскохозяйственными животными. 

Фото Сибирского окружного информационного центра

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром Право&Порядок

Регионы: Сибирь

Теги : незаконные финансовые операции господдержка сельхозпроизводителей


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