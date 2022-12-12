Полномочный представитель президента поручил ужесточить контроль за финансовыми операциями аграриев в Сибири

В регионах Сибирского федерального округа на реализацию мер поддержки отраслей агропромышленного комплекса в 2022 году выделено около 24 миллиардов рублей. Одновременно контрольно-надзорными и правоохранительными органами зафиксировано увеличение правонарушений и преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств в этой сфере, сообщил Сибирский окружной информационный центр.

По мнению участников заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, для более результативного противодействия сомнительным финансовым операциям в АПК необходимо повысить эффективность межведомственного взаимодействия при проверке признаков сомнительных финансовых операций, усилить контроль за соблюдением субъектами господдержки условий предоставления финансирования.

— Нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств в сельском хозяйстве подрывает усилия государства по экономической поддержке сельхозпроизводителей, а в некоторых случаях может способствовать формированию угроз продовольственной безопасности, — подчеркнул полномочный представители президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. — Для преодоления указанных проблем требуется комплексный подход и скоординированная работа всех задействованных ведомств и органов власти.

Ранее редакция рассказывала о том, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с сельскохозяйственными животными.