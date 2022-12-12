Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США

РИА Новости со ссылкой на американское издание Foreign Policy, сообщает о разразившемся конфликте в США между Пентагоном и конгрессом. Однако официально это противостояние не подтверждает ни одна из противоборствующих сторон. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, недоволен тем, что конгресс засылает на Украину слишком много вооружений. По оценке аналитиков, на сегодняшний день складывается ситуация, когда вооружения не хватает не только в Украине, но и в западных странах. При этом трети стран уже попросту нечего предложить Киеву. В этом признались и в ЕС.

При этом кулуарный конфликт США и НАТО, с одной стороны, и России — с другой, может перерасти в реальное открытое противостояние. В том числе по этой причине Вашингтон утвердил новый оборонный бюджет почти на $860 млрд. Уточняется, что значительная часть средств предусмотрена на «сдерживание России».

«Судьба Украины и прочих постсоветских земель в случае противостояния России и НАТО очевидна. <…> Судьба России — в наших руках. Отступать нам некуда», — подводится итог в материале РИА Новости.

Ранее редакция сообщала, что прокуроры США пытаются выявить активы бизнесменов, чтобы использовать их как источники финансирования военной помощи Украине и восстановления страны.

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