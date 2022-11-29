Прокуратура возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

В связи с поступившими сведениями из средств массовой информации о гибели крупного рогатого скота в животноводческом предприятии в пос. Новые Решеты, прокурором Кочковского района незамедлительно организована проверка, осуществлен выезд на место происшествия. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в хозяйстве погибло 38 животных. Причина – плохое содержание и недостаточное количество кормов.

По результатам проверки по требованию прокуратуры следственным органом 29.11.2022 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, в отношении нескольких животных).

Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

Ранее редакция сообщала, что жестокое обращение с животными могут отнести к тяжким преступлениям.