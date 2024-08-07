Полномочный представитель прибыл с рабочим визитом в Алтайский край

В начале прошлого года на Коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности при полпреде было принято решение осуществить выезды на пограничные пункты пропуска в регионы округа, с целью изучить проблемные вопросы, связанные с их функционированием и развитием. Сегодня, 7 августа, в рамках рабочей поездки в Алтайский край полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев проведёт такое совещание в Алтайском крае. Ранее выездные совещания состоялись на тему обустройства пограничных пунктов пропуска «Одесское» в Омской области и «Павловка» в Новосибирской области.

Кроме того, вопросы обустройства и развития инфраструктуры государственной границы 31 июля рассматривались на заседании Государственной пограничной комиссии РФ.

Отмечается, что в этом году реализация федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» будет завершена, далее обустройство пунктов пропуска будет обеспечено мероприятиями нового профильного федерального проекта.

При этом приоритетами развития погранпереходов является внедрение новых технических решений. Таким образом, в планах ускоренное внедрение элементов модели перспективного интеллектуального пункта пропуска и повышение автоматизации контрольных процедур.