С мигрантами-попрошайками воюют жители Хилокской в Новосибирске

Жители жилмассива «Хилокский» борются с проблемой попрошаек. В социальных сетях они активно обсуждают еще один вид нелегального бизнеса, который активно процветает на их территории.

– На улице жара, из дома выйти страшно, но наша «подруга» неизменно в зной и стужу выходит на «работу». Тут у человека «бизнес» на свежем воздухе, и ребёнок гуляет, — комментирует автор видео в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

На кадрах мы видим мать с маленьким ребёнком, которые сидят на тротуаре под деревом. У женщины в руках бутылка с соком, и малыш тянется к ней, чтобы попить. Однако та не даёт ребёнку сок, а сама выпивает его. Рядом с ними стоит коробочка для сбора милостыни.

Сибирячка, снимающая видео, решает задать пару вопросов, но в этот момент мать с ребёнком быстро уходят. Такая картина повторяется уже не первый раз. Местные жители озадачены вопросами: где органы опеки? Почему службы профилактики не обращают внимания на подобные семьи?

Многие уверены, что у попрошаек могут быть проблемы с документами, из-за которых таких граждан можно легко выслать из страны.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской, победившие нелегальных мигрантов, в шоке от происходящего.