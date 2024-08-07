Охотников за чужими миллионами арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения троим мужчинам, обвиняемым в разбойном нападении с применением оружия.

По данным следствия, в одну из летних ночей приятели проникли в квартиру на улице Петухова и, угрожая пистолета, отобрали у хозяина жилища 1 миллион рублей. По факту преступление было возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение с угрозой применения насилия, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище»

Один из криминального трио согласился отдохнуть в СИЗО, другой просился на домашний арест, а третий вообще открестился от причастности к совершенному преступлению. Однако суд решил иначе.

— Задержанные обвиняются в совершении корыстного умышленного преступления, относящегося к категории особо тяжких. Двое обвиняемых ранее судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы, не имеют легального источника дохода. У третьего обвиняемого изъяты предметы, внешне похожие на оружие. Следователь по уголовному делу заявляет, что установлены не все лица, подлежащие допросу. В связи с чем суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

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