Полномочный представитель провёл рабочую встречу с начальником Департамента лесного хозяйства по СФО

Михаил Карнаухов был назначен на должность 25 июля текущего года. Ранее он занимал различные должности в Агентстве лесного хозяйства по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, министерстве лесного комплекса Иркутской области. С декабря 2022 года работал начальником отдела технологического контроля ФГБУ «Рослесинфорга» — «Прибайкаллеспроект» в г. Иркутске.

В рамках встречи обсуждались приоритетные направления деятельности ведомства. По представленной информации, с начала пожароопасного сезона в регионах Сибирского федерального округа зарегистрировано 1715 лесных пожаров, что меньше в 1,6 раза, чем за аналогичный период прошлого года. Огнём пройдено 149,2 тысячи гектаров – это меньше показателя 2023 года в 1,3 раза. В первые сутки ликвидируется 68% пожаров. Наибольшее количество возгораний регистрируется на территории Республики Тыва, Красноярского края, Иркутской области.

«Важно совместными усилиями региональных органов власти, МЧС, арендаторов и подведомственных учреждений в сфере защиты и охраны лесов повышать оперативность тушения лесных пожаров, усиливать эффективность профилактической работы», – сказал полпред.

Как сообщил Михаил Карнаухов, за семь месяцев текущего года в федеральный бюджет из регионов Сибири поступило 5,4 миллиарда рублей платежей за использование лесов, это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее выполнение плановых показателей фиксируется в Алтайском крае и Томской области. В целом за первое полугодие текущего года в регионах округа заготовлено 29,9 миллиона кубических метров древесины или 11% от расчетной лесосеки. Дополнительные усилия специалистов ведомства направлены на снижение недоимки в ряде регионов. Актуальной задачей является снижение объёмов незаконных рубок.

Ещё одним приоритетом названо восстановление лесов – так, на начало августа 2024 года лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 219,1 тысячи гектаров, что составляет 148% от календарного и 50% от годового плана. Кроме того. значимым является защита лесов от вредителей – в регионах округа ликвидация очагов вредных организмов в лесных насаждениях проведена на площади более 82 тысяч гектаров в Республике Алтай, Иркутской, Новосибирской и Омской областях, таким образом выполнен плановый объём работы на текущий год.