40 современных автобусов пополнят школьный автопарк Новосибирской области в новом учебному году

В рамках подготовки к началу нового учебного года образовательных организациях региона завершаются все виды ремонтов, а также планируется поступление новых школьных автобусов. О ходе выполнения ремонтных работ в образовательных организациях Новосибирской области и оценке их готовности к новому учебному году шла речь 14 августа в Правительстве региона на заседании оперштаба по образованию, прошедшем под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, на сегодня комиссиями приняты к началу учебного года 1516 образовательных организаций, в том числе 862 школы, 551 дошкольная образовательная организация и 103 организации дополнительного образования.

Наряду с этим, в сентябре в Новосибирскую область поступят 40 школьных автобусов отечественного производства для замены устаревшего транспорта и организации увеличившегося числа подвоза обучающихся. Автобусы будут приобретены Минпромторгом России за счет средств федерального бюджета.

Юрий Савостьянов добавил, что в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» сейчас ведутся работы по капремонту в 36 учреждениях образования.