На загрязнение Оби в районе Северо-Чемского пожаловались жители Новосибирска

Жители Новосибирска обеспокоены ситуацией, связанной с загрязнением реки Обь. Рядом с железнодорожным мостом, в районе Северо-Чемского микрорайона, в реку попадает белая жидкость.

В паблике «Инцидент Новосибирск» было опубликовано видео с места происшествия. На нём видно, как в реку сливают белую, мутную и, вероятно, опасную жидкость. Один из комментаторов предположил, что загрязнение происходит из канализационной трубы.

Также отмечается, что местные жители уже не первый раз наблюдают подобную ситуацию, поэтому рыбу в этом месте не ловят уже около 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что на трубы, загрязняющие малые реки Новосибирска, поставят заглушки.