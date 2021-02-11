Полностью закрывать Октябрьский мост во время ремонта не планируют

— Это не просто ремонт, а серьезная реконструкция дорожного узла, территории, прилегающей к ЛДС и площади Лыщинского, расширение и реконструкции дамбы, а также коммунального моста. Здесь речь идет о капитальном ремонте, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Судя по тендерной документации, подрядчик должен обследовать мост на наличие дефектов и разработать план ремонта. В список работ входят обновление пролётных строений, мостовых опор, ограждения, освещения, ливневой канализации и троллейбусной контактной сети. При ремонте проезжей части, по словам мэра, ее очистят до бетонного основания, а затем покроют новым асфальтом с многослойной укладкой и применением новых технологий.

— Сейчас объявлен конкурс, ведется разработка ПСД на капремонт к которому нужно приступить в 2021 году, так как это часть общего плана реализации мероприятий при подготовке к чемпионату мира по хоккею-2023, — подчеркнул Локоть. — Во время капремонта мост не будет закрываться, так как это вызовет транспортный коллапс. Даже несмотря на то, что летом автомобильный трафик снижается, это сделать будет невозможно. Подрядчик должен будет подготовить план ремонта с учетом того, что полного закрытия объекта не будет.

Напомним, в настоящее время на левом берегу на площади Труда и площади Энергетиков ведутся подготовительные работы по строительству развязок к четвертому мосту. Это приводит к тому, что движение еще к одному городскому мосту через Обь — Димитровскому — частично перекрывается.

Подвести итоги конкурса по выбору подрядчика для разработки проектной документации для ремонта Октябрьского моста мэрия планирует на следующей неделе.