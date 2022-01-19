Полный перечень малоизвестных льгот для россиян опубликовала Госдума

В Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России, о которых не все могут знать.

Например, при продаже старого жилья для покупки нового семье с двумя и более детьми не нужно платить НДФЛ, но для этого есть некоторые условия. Новое жилье нужно приобрести в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года; общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте; кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб; на момент продажи у членов семьи не должно быть в собственности другого дома, площадь которого больше 50% площади приобретенного.

Также в Госдуме напомнили о льготах для пенсионеров — например, они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.

Кроме того, пенсионерам, многодетным семьям (в том числе с детьми-инвалидами) и инвалидам не нужно платить земельный налог за шесть соток. Отмечается также, что детям до трех лет (и из многодетных до 6 лет) положены бесплатные лекарства. В Госдуме также напомнили, что россияне могут получить налоговый вычет, а также воспользоваться льготами на оплату ЖКУ. Субсидия предоставляется семьям, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи.

Помимо федеральных мер поддержки существуют и региональные. Поэтому, чтобы узнать обо всех полагающихся вам льготах, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.