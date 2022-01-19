В этом году Новосибирская область планирует предоставить около 800 квартир для детей-сирот

— В 2022 году мы планируем обеспечить жильем порядка 800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в бюджете заложено около 1,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году жилье получили около 700 человек, — сообщила на пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

В области также идет формирование реестра для решения жилищного вопроса с помощью жилищного сертификата. Этот инструмент начал действовать в регионе в 2021 году. Сейчас в реестре 173 человека.

— В прошлом году жилищным сертификатом воспользовались 228 человек. Он выдавался на сумму 1,6 млн рублей и мог использоваться для покупки жилья площадью не менее 20 кв. метров в любом районе области. Плюс, льготник мог добавить для покупки материнский капитал, ипотечный или потребительский кредит. В отличие от предоставленной государством квартиры, купленная по сертификату сразу переходит в собственность льготника, — поясняет Ольга Потапова.

— В 2021 году мы также закрыли 250 решений суда по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом около 40% судебников подписали мировое соглашение с органом муниципального самоуправления на замену обеспечения жильем, жилищным сертификатом, — отметила замминистра. — Всего неисполненных порядка 400 судебных решений.

В 2022 годув зависимости от того, где будет приобретаться квартира. При этом стоимость квадратного метра будет рассчитываться от 57 тыс рублей для муниципальных районов до чуть более 70 тыс рублей — для городских кругов.

С 2020 года за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе также отвечает Минстрой, который под эти цели строит дома в районах области. В 2022 году на решение этого вопроса ведомство направит около 600 млн рублей, из 1,8 млрд, выделенных на программу.

Сегодня в очереди на получение жилья в регионе стоит около 3 тыс детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в реестре прибавляется до 400 получателей. Среднее время ожидания квартиры — 5-7 лет. В планах министерства к 2025 году уменьшить количество очередников до минимума. Для этого в год необходимо решать жилищный вопрос примерно 1000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Кстати, для тех очередников, кто включен в реестр, но не сможет получить квартиру в регионе, действует еще одна льгота: возмещение затрат на оплату аренды жилья. В 2021 году заявление на получение этого вида субсидий подали 350 человек на сумму 51 млн рублей. Примерно эти же цифры заложены в бюджете региона на 2022 год. Компенсация предоставляется до тех пор, пока льготник не будет обеспечен положенной ему по закону квартирой.