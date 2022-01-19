В квитанции ЖКХ впишут новые пени с 1 февраля 2022 года

Неприятный сюрприз ожидает россиян в квитанциях в следующем месяце, сообщает ГЛАС.ru. Для ряда потребителей по итогам января будут начислены штрафные санкции за просроченную оплату коммунальных услуг.

В РФ не все граждане перед новогодними праздниками успели оплатить квитанции ЖКХ. Многие потратили денежные средства на подарки и подготовку к празднику, а процесс оплаты квитанций оставили на более поздний срок. Компании начнут начислять пени таким потребителям. В январе просрочка оплаты за декабрь пройдет без последствий.

С 1 февраля пеня составит 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга. За каждый просроченный день абоненту придется доплатить 0,04 % долга.

Граждан в РФ призывают своевременно оплачивать услуги ЖКХ, чтобы не доводить ситуацию до крайностей.