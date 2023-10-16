Половина автомобилистов оплачивают штрафы через госуслуги в Новосибирске

— 50% автомобилистов выбрали оплату штрафов ГИБДД через госуслуги. Благодаря этому мы на сегодняшний день сэкономили около 100 млн рублей, так ка не используем бумажные носители, — сообщил на оперативном заседании правительства Новосибирской области министр цифрового развития Сергей Цукарь.

По его словам, сегодня подтвержденную запись на госуслугах имеют уже 86% жителей региона.

Напомним, при оплате штрафа ГИБДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления о его наложении, водитель может оплатить только половину суммы.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска оплатила 167 штрафов ГИБДД за проданный автомобиль.