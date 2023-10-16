В Новосибирск поступила всего треть контрактных троллейбусов

На 16 октября Новосибирск получил 40 из 120 троллейбусов на автономном ходу. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании в правительстве региона.

— График поставки по всем 120 троллейбусам согласован. Надеемся, что производитель сможет его выполнить, — заверил глава города.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.

31 октября будут подведены итоги еще одного аукциона на услуги по финансовой аренде (лизингу) 80 низкопольных троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом на общую сумму 4,9 млрд рублей. срок поставки троллейбусов — до 30 ноября 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск закупит 80 троллейбусов на 4,9 млрд рублей.