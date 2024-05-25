Половина котельных в Купино нарушает нормативы по загрязнению воздуха

В Купино была проведена проверка котельных на нарушения в сфере охраны воздуха при эксплуатации. Всего было проверено 14 котельных.

По сообщению Минприроды Новосибирской области, в начале этого года жители жаловались на загрязнение воздуха. Из 14 котельных МУП «Теплосети» после проверки специалистов нарушение нашли у 7. Они не обеспечивают необходимую очистку выбросов от золы. Отмечается, что были нарушение и иного рода, например, отсутствие утвержденных нормативов допустимых выбросов.

В связи с этим министерство вынесло постановление о привлечении ответственного лица предприятия по четырём статьям в виде штрафа. Также ему было объявлено предостережение.

– Принятие МУП «Теплосети» мер по устранению выявленных нарушений находится на контроле Минприроды региона, – подчеркнули в ведомстве.

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