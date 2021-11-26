Полпред президента Серышев прибыл на место ЧП в Кузбассе

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев прибыл в Кемеровскую область, где в результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, сообщается на сайте Сибирского окружного информационного центра.

Ранее в этот день губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил журналистам, что горные выработки на шахте будут изолированы, затем начнется их естественное заполнение метаном. После этого горноспасательные работы будут возобновлены.

Как сообщают «Известия», утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Также стало известно об одиннадцати госпитализированных после эвакуации спасателях, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, еще 10 человек отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании трех человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.