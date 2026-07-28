Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

В Новосибирске ликвидируют последствия аварии на Горском коллекторе. Сроки ремонта сдвинулись как минимум на два месяца. Работы осложнены масштабным засором — в трубопровод попало около 5 тысяч кубометров мусора, включая грунт и железобетонные обломки.

Протяженность забитого участка достигла 260 метров, при этом 70 метров полностью перекрывают поток. Засор растянулся на 150 метров за пределами котлована. Сейчас на месте установлены лебедки и обслуживающие площадки, специалисты размывают стенки и извлекают крупные фрагменты. Об этом на оперативном совещании у мэра рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Провал грунта на месте аварии образовался 12 июля, его глубина постепенно увеличилась до 18 метров. В связи с происшествием в микрорайоне Горский введен режим повышенной готовности.

Коммуникация обеспечивает водоотведение для 400 тысяч абонентов Левобережья. По словам чиновника, подача воды остается стабильной, а угрозы для системы нет. Глубина залегания коллектора достигает 15 метров, для откачки потребуются погружные насосы.

Основные работы проводятся в ночные часы — с 1:00 до 6:00. Внешний контур котлована укреплен, подвижек грунта не зафиксировано. В компании подчеркнули, что точные сроки завершения зависят от состояния городских сетей и непредвиденных факторов, однако ресурсы для устранения аварии подготовлены.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирска обещали закопать провал на Горском за три недели.