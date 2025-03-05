Полпред провел заседание по противодействию незаконным финансовым операциям

Анатолий Серышев, как полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, руководил заседанием Межведомственной рабочей группы, посвященной борьбе с нелегальными финансовыми операциями.

На совещании участники оценили результаты работы группы за 2024 год и обозначили приоритеты на будущее. В течение года было проведено два заседания, на которых обсуждались вопросы уменьшения рисков незаконных внешнеторговых сделок и борьбы с теневой экономикой в регионах округа, где наблюдается большой объем сомнительных операций.

Серышев подчеркнул согласованность действий представителей различных ведомств.

— Внедрение мер, разработанных по результатам обсуждений, позволило стабилизировать оперативную обстановку в сибирских региона, — заявил он.

По словам полномочного представителя, благодаря реализации принятых решений, правоохранительные и контролирующие органы округа в 2024 году выявили свыше трех тысяч преступлений в сферах валютно-экспортного и кредитно-финансового контроля, что привело к существенному снижению теневой финансовой деятельности, а количество схем обналичивания уменьшилось на 80%.

В 2025 году ключевым направлением работы межведомственной группы станет государственный надзор за использованием бюджетных средств, направляемых на национальные проекты. В Сибирском регионе было реализовано 15 таких проектов, в рамках которых заключили 13,5 тысяч договоров на сумму свыше 694 миллиардов рублей.

Однако, по словам Анатолия Серышева, количество нарушений при реализации этих проектов в округе остается значительным. В частности, Межрегиональное управление Росфинмониторинга выявило вывод около трех миллиардов рублей в теневой сектор экономики. На заседании разработали комплекс мер для борьбы с нарушениями и обеспечения стабильности российской экономики.