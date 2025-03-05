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Губернатор оценил результат работ по реставрации корпуса Краснозерской ЦРБ

  • 05/03/2025, 18:05
Губернатор оценил результат работ по реставрации корпуса Краснозерской ЦРБ
Прием пациентов начался в январе 2025 года

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что еще до запуска федеральной инициативы «Модернизация первичного звена здравоохранения» правительство Новосибирской области, совместно с областными депутатами, приступило к собственной программе. Она включала строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, активное внедрение принципов «Бережливой поликлиники» и обновление районных больниц за счет областных средств. Федеральный проект, инициированный Президентом, существенно ускорил реализацию многих намеченных планов. В частности, поликлиника в Краснозерском была реконструирована без привлечения федерального финансирования, благодаря совместной инициативе с депутатами. Поликлиника оснащена современной медицинской техникой и полностью укомплектована специалистами.

Депутат Законодательного собрания Денис Субботин отметил значительный объем выполненных работ по наказам избирателей, подчеркнув, что эта работа будет продолжена.

Обновление поликлиники реализовано в рамках партийной программы «Единой России» и областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». На работы было направлено 643 млн рублей, а на приобретение оборудования – 192 млн рублей (2099 единиц). Реконструкция завершилась в декабре 2024 года.

В результате реконструкции расширены площади корпусов, обновлены все элементы здания, включая инженерные коммуникации и медицинское оборудование. Созданы условия для маломобильных граждан. Пропускная способность поликлиники – 400 посещений в смену. Прием пациентов начался в январе 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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