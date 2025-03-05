Отмена льгот на железнодорожные перевозки ударит по производителям из Сибири

К началу марта перестал действовать льготный тариф для аграриев на перевозки. По этой причине Минсельхоз приостановил прием новых заявок на получение скидок за транспортировку железной дорогой зерна, рыбы и рыбной продукции. Это может стать большой проблемой для производителей зерна из Сибири и Дальнего Востока.

— При плане перевозки зерна в объеме 1,92 млн т, к 26 февраля остаток составил 15,4 т. При лимите перевозки рыбы и рыбной продукции в 70 тыс. т на тот же период осталось 10,6 т. В 2024-м примерно такие остатки были зафиксированы только к сентябрю, — уточнили «Известия».

В Минсельхозе изданию рассказали, что в 2025 году из федерального бюджета на поддержку льготных перевозок заложено порядка 8,3 млрд. рублей, что на 2 млрд. рублей больше, чем в 2024-м. Восстановить же льготы возможно только при одном условии: если кто-то из отправителей частично не воспользуется ранее одобренной заявкой, восстановив денежные средства. Что едва ли возможно, ведь у субсидированных государством грузов больший приоритет при приеме заявок на перевозку по лимитирующим направлениям, рассказали в РЖД. Так что вряд ли предприниматели будут отказываться от таких льгот.

Возмущены этой ситуацией представители рыбной отрасли, ведь вылов некоторых видов рыб еще не успел начаться, а льготы уже закончились. И это при том, что в этом году лимит по объему перевозки рыбы увеличили более, чем вдвое, с 31,49 тыс. до 70 тыс. т., а компенсации на льготную перевозку оставляет 50%, вместо 100%. При этом в магазинах рыба постоянно растет в цене.

Но главный удар придется на сибирских производителей зерна.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков считает окончание льготного субсидирования катастрофой для сибирских аграриев.

— У зерна и без того отрицательная себестоимость. Низкие цены на него не позволяют аграриям развиваться. Сибирские производители активно пользовались льготными перевозками и во многом благодаря этому удерживались на плаву. Если же они останутся без таких госсубсидий, то это окончательно просадит рентабельность, — отметил депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что Западно-Сибирская железная дорога установила рекорд по экспорту зерна. Общий объем экспорта за год увеличился в девять раз.