Полпред Путина в Сибири недоволен подготовкой Новосибирска к зиме

В Сибирском федеральном округе паспорт готовности к отопительному сезону не получили почти 15% муниципалитетов.

Как рассказал полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев, неготовность к зиме Новосибирска и ряда других городов является серьезным сигналом.

— В Новосибирске по сегодняшний день продолжаются инциденты на сетях. Только за прошлую неделю в городе зафиксировано 115 отключений теплоснабжения, половина из которых — внеплановые, — подчеркнул Серышев.

Кроме того, он отметил, что в регионе выросла задолженность за потребление энергетических ресурсов.

— Задолженность в областных и муниципальных организациях Новосибирской области выросла с 13 миллионов рублей в январе 2024 года до 95 миллионов рублей в октябре, — добавил полпред.

По его словам, на 1 ноября 2024 года общая задолженность бюджетных организаций округа за энергоресурсы составила 691,5 миллиона рублей. По сравнению с 1 января этого года сумма задолженности уменьшилась на 24%. В целом в округе к отопительному сезону подготовлены 26 тысяч километров тепловых сетей. Из них капитально отремонтировано или заменено 562 километра, что составляет 2,2% от общей протяжённости. Этот показатель выше, чем в 2023 году, когда он составлял 1,8%.

Анатолий Серышев призвал регионы округа не допускать сокращения финансирования жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 зданий в Ленинском районе Новосибирска остались без отопления.