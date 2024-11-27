Со следующего года стандартный налоговый вычет на детей увеличится вдвое

С 2025 года в Налоговом кодексе Российской Федерации начнут действовать новые правила о стандартных налоговых вычетах. Об этом рассказали в УФНС России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что налоговый вычет на второго ребенка увеличится с 1 400 до 2 800 руб., на третьего и каждого последующего — с 3 тыс. до 6 тыс. руб., на ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя также возрастет в два раза — до 12 тыс. руб. Прежним останется только вычет на первого ребенка — 1400 руб.
— Нормы, позволяющие получать указанные стандартные налоговые вычеты единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю в удвоенном размере, сохраняются, — отметила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Ирина Демиденко.
Таким образом, такие категории россиян со следующего года будут ежемесячно получать 5 600 руб. на второго ребенка, на третьего и каждого последующего — по 12 000 руб., а на ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя — 24 000 руб.
При этом, с 350 тыс. до 450 тыс. руб. увеличен предельный доход, при получении которого у физических лиц сохраняется право на получение таких вычетов.
В ведомстве напомнили, что стандартный налоговый вычет представляется на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет (копии свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о заключении брака либо справки об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака, выданной органами ЗАГС, а также справки об установлении инвалидности и удостоверения, если ребенок — инвалид).
Напомним, по данным УФНС, в 2023 году право на получение налогового вычета в Новосибирской области заявили 329,3 тысячи человек. Это на 11,2 тысячи человек больше, чем в 2022 году. Всего в 2023 году сумма заявленных налоговых вычетов в регионе составила 90,8 млрд рублей (в 2022 – 86 млрд рублей).
Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года богатые новосибирцы будут платить налог на доходы по повышенной ставке.
Фото freepik, создано при помощи генератора изображений Midjourney 6.
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