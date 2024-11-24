Более 100 домов в Ленинском районе Новосибирска остались без отопления

В Ленинской районе Новосибирска очередная коммунальная авария. Без отопления остались более 100 домов по улицам Волховской, Оборонной, Олекминской и на 1-м Вертковском переулке. Отключение произошло утром 24 ноября.

Из-за дефекта на теплотрассе закрыт проезд по перекрестку улиц Оборонная и Связистов, вблизи улицы Связистов, 112.

— Работы выполняет НТСК. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Тепло обещают дать лишь к утру 25 ноября.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. До 30 ноября город должен разработать и утвердить дорожные карты по устранению замечаний Ростехнадзора, провести соответствующие работы и получить акты готовности к отопительному периоду.