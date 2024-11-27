В Новосибирской области почти 900 многоквартирных домов признаны аварийными

В Новосибирской области свыше 7804 объектов недвижимости Новосибирской области внесены в реестр недвижимости как аварийные, в том числе 896 многоквартирных домов и 6 698 квартир.

— Аварийными признаются многоквартирные дома, которые являются непригодными для проживания по техническим причинам, — отметили в Росреестре.

Напомним, в 2023 году Новосибирск досрочно (на 1 год и 8 месяцев раньше срока) завершил реализацию федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

На сегодняшний день в городе утверждена новая муниципальная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В нее вошли 293 многоквартирных дома, их расселение будет осуществляться в том числе за счет средств федерального бюджета. В течение пяти лет муниципалитет планирует расселить 499 многоквартирных домов.

— Стоимость расселения одного объекта стоит порядка 50 миллионов рублей. То есть цена вопроса по расселению сформированного на сегодня в городе реестра проблемных ветхих аварийных домов, порядка 25 миллиардов рублей, — уточнял бывший начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

В сентябре 2024 года на рассмотрение Госдумы вынесен законопроект о создании реестра управляющих компаний, которые будут заниматься работой с аварийным жильем. Как пояснил соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко, сегодня УК неохотно принимают на баланс аварийные дома из-за высоких расходов. Как результат, дома ветшают намного быстрее.

Ранее редакция сообщала, что расходы за снос аварийного жилья могут полностью возложить на собственника. Взамен владелец жилья получит квартиру в найм без права приватизации.