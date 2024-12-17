Полпред Серышев раскритиковал строительство школ в Новосибирской области

Восемь школ не сданы в Новосибирской области. Это возмутило полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева.

— Какими бы ни были причины сбоев: ошибки в проектировании, нерасторопность подрядчиков, возникающие финансовые сложности, мы с вами должны ответственно подходить к работе на этом направлении. Проблемы надо решать на стадии их зарождения, не ожидая, когда ситуация становится чрезвычайно критической, — рассказал он.

Стоит отметить, что всего в Сибири не введено в эксплуатацию 26 школ. Худший результат показала Новосибирская область.

— Мы с вами не завершили строительство 40 социальных объектов, включая 26 школ, — отметил Серышев.

По его словам, с планами по созданию учебных заведений справился лишь Красноярский край. Все остальные сорвали сроки хотя бы по одному объекту.

Напомним, на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области заявил, что принято принципиальное решение по достройке концессионных школ в регионе.

— Там, где есть возможность достроить и привлечь дешевые деньги, заместить заемные средства средствами бюджета, будем стараться достроить. Есть намерение достроить школу своими силами, руками правительства Новосибирской области, без участия концессионера и действующего частного партнера, — сообщил он.

По словам Травникова, сейчас решается вопрос, по какому варианту будет идти достройка объектов. Первый – замена концессионера на подконтрольную правительству Новосибирской области компанию. Второй – расторжение концессии и передача недостроев в собственность области, а также достройка за средства бюджета через прямые государственные и муниципальные контракты. Именно с этим связаны иски, которые сейчас поступают в арбитражный суд к концессионеру. В том числе от прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что с концессионеров школ в Новосибирске потребовали еще 900 млн рублей. Ранее было подано еще два иска.