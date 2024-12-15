С концессионеров школ в Новосибирске потребовали еще 900 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению еще два иска прокуратуры, направленных на расторжение сделок по строительству концессионных школ и возврат в бюджет средств, выделенных на эти проблемные объекты.

На этот раз надзорное ведомство выступило в защиту интересов правительства Новосибирской области по двум недостроенным учебным заведениям на правом берегу. В частности, прокуратура требует взыскать с ООО «Школа на Пролетарской» 570 895 950 рублей, а с ООО «Школа в Октябрьском районе» — 351 545 314 рублей. Кроме того, сделки по строительству концессионных объектов должны быть признаны недействительными.

В связи с этим в качестве ответчика привлечено министерство образования региона, которое выступает концедентом в скандальной школьной концессии. Образовательные учреждения на улицах Пролетарской и Татьяны Снежиной должны были сдать еще в прошлом году, но сейчас их готовность составляет всего 20-22%, а строительство «заморожено» по решению суда.

Ранее прокуратура Новосибирской области предъявила два иска к Министерству образования региона и компаниям, которые занимались реализацией школьных концессий в Новосибирске. В частности, речь идёт о ООО «Школа в Ленинском районе» и ООО «Школа в Кировском районе». Как следует из материалов суда, сумма исков составила 487,6 миллиона и 562,9 миллиона рублей.

Совокупный ущерб от школьной концессии прокуратура оценивала в 3,1 млрд рублей. То есть в ближайшее время следует ожидать еще одного искать по двум оставшимся школам.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подала иск к новосибирскому Минобразования по концессионной школе. Ведомство требует признать концессионное соглашение недействительным.