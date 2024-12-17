Студенты новосибирского вуза разработали онлайн-помощник для поиска авто

Студенты факультета информационных технологий СибГУТИ Мухаммед Ханлаев и Максим Гладков в свободное от учебы время занимаются покупкой и продажей автомобилей. Изучив плюсы и минусы этого рынка изнутри, они разработали онлайн-платформу, которая помогает автолюбителям найти подходящий транспорт в полном соответствии с заданными критериями. Здесь аккумулированы данные со всех российских сервисов по купле-продажи авто, таких как Дром.авто, Авто.ру, Авито.авто и другие.

— Благодаря системе расширенной фильтрации программа ищет автомобиль по заданным критериям сразу на всех сервисах. Подобных онлайн-площадок в России не существует. Есть сервис, помогающий купить авто, но продать транспорт там нельзя. У нас же предусмотрен полный цикл, — говорит Мухаммед Ханлаев.

Программа тщательно фильтрует объявления, на первоначальном этапе исключая все фейки, так что в итоге остается только проверенная информация.

Разработку талантливых студентов высоко оценило жюри акселерационной программы Genesis: IT&Telecom и теперь ребята получили возможность продолжить развитие проекта уже в бизнес-ускорителе «А:СТАРТ».

— Пока на нашей площадке можно только выбрать авто. Но мы работаем над программой дальше и планируем организовать полное сопровождение покупателя от А до Я, начиная с выбора подходящего транспорта и заканчивая его покупкой. При поддержке Бизнес-ускорителя делать это гораздо проще, так что останавливаться на достигнутом мы не будем, — делится Ханлаев.

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