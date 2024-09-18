Полпред: «Время предъявляет особые требования к профессионализму и ответственности журналиста»

Дискуссия на тему «Коснуться каждого сердца: инновационные каналы доставки контента, современные медийные форматы, развитие аудитории СМИ» состоялась на площадке Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Среди участников мероприятия журналисты из регионов Сибири – победители XIX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», медиаменеджеры и студенты направления «Журналистика» Гуманитарного института НГУ. Речь шла о том, как медиаспециалистам работать с новыми платформами, что такое проактивная позиция журналиста в эпоху информационного противостояния, каким образом позиционировать страну или регион через современные медиа.

По мнению полпреда, в период глобальной трансформации мира необходимо особенно тщательно работать с информацией.

«Сейчас наша Родина переживает непростые времена – проходит специальная военная операция. Но и в этих условиях строятся новые современные социальные объекты, вводятся технологичные производства. Поэтому я убежден, важно говорить о хороших новостях. Рассказывать о реализации масштабных проектов и достижениях наших соотечественников, формировать позитивное отношение к жизни», – сказал он.

Обсуждалось то, как под влиянием технологического прогресса СМИ переходят от традиционного монолога к более открытому формату. Отмечено, что возможность мгновенно воздействовать на сознание множества людей повышает уровень ответственности журналистов. Кроме того, средства массовой информации остаются важными посредниками между органами публичной власти и гражданами. Поэтому на первый план для журналистского сообщества выходят профессионализм, компетентность и взвешенный подход к оценке ситуации, убеждён Анатолий Серышев.

Особый интерес у студентов вызвала тема массовых вбросов недостоверной информации. Эта проблема является актуальной не только для федеральной, но и для региональной журналистики. Эксперты рассказали, что определяющим фактором в борьбе с дезинформацией является оперативная реакция, поскольку любая новость остаётся в поле зрения читателей и зрителей не более трёх дней. В этой связи ключевой задачей профессионального сообщества названо внедрение в работу современных методов верификации данных.

Полномочный представитель сделал акцент на значимости воспитания молодёжи.

«На протяжении истории России жизненные установки, полученные от старших поколений, помогали достигать новых высот, воплощать в жизнь сложнейшие идеи. Сейчас для нашего общества как никогда важны умение слышать друг друга, помогать, а не конкурировать, – обратился к студентам Анатолий Серышев. – Вы только начинаете свой жизненный и профессиональный путь. Прошу помнить слова известного поэта: «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». «Всегда осознавайте ответственность перед своей аудиторией», – подчеркнул полпред.

Спикерами медиасессии также выступили первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, руководитель программы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Куприянов, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук, руководитель направления «Журналистика» Гуманитарного института НГУ Ольга Журавель, проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Томского государственного университета Юлия Эмер.

«Сибирская медианеделя» проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Программа мероприятий ориентирована на повышение профессионального уровня региональных журналистов, организацию широкого обмена опытом между экспертами медиаотрасли, а также на активную информационную поддержку важнейших государственных проектов и инициатив. Далее «Сибирская медианеделя» продолжится в г. Томске. В Томском государственном университете запланированы тематическая медиасессия «Сила слова: миссия современных СМИ – победить равнодушие» и дискуссия «Новые навыки журналиста и будущее российских медиа».