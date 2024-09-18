С 18 сентября стартовала подача теплоснабжения в жилые кварталы Новосибирска

По словам главы Новосибирска, завтра, 19 сентября, должно быть завершено подключение к теплоснабжению всех объектов социальной сферы – детских садов, школ, лечебных учреждений, вузов. Следующий этап – жилые дома, тепло в которые начинают давать уже сегодня.

— Необходимо взять на контроль все объекты, где по каким-либо причинам произошёл сбой, — подчеркнул Максим Кудрявцев на заседании Городского штаба по прохождению отопительного периода.

Специалисты, в свою очередь, отмечают, что завершающийся ремонт теплосетей не повлияет на график разворота отопительной системы и обеспечение теплом потребителей. Четыре городские теплотрассы смонтированы по временной схеме. К 1 ноября все объекты будут обеспечиваться теплом на постоянной основе.

В пресс-службе мэрии Новосибирска напомнили, что на подготовку теплосетей к предстоящему отопительному сезону было выделено свыше шести млрд рублей, из них один млрд рублей – на Ленинский и Кировский районы. В левобережной части города заменили наибольший объём теплосетей – всего 21 км на 24 участках. На трубопроводах левобережья Новосибирская теплосетевая компания впервые масштабно использовала роботов для более точной внутритрубной диагностики.

Всего в этом году с учётом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов НТСК меняет более 70 км тепловых сетей – на 25% больше, чем годом ранее.