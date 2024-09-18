В особой экономической зоне под Новосибирском уже 5 потенциальных резидентов

В особой экономической зоне (ОЭЗ), которая сейчас создается под Новосибирске, уже 5 потенциальных резидентов. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
— Сейчас у нас 5 потенциальных резидентов с проектами на 9.5 млрд рублей, которые заходят на первоначальном этапе в ОЭЗ, — сообщил Решетников.
Во время пресс-подхода он уточнил, что речь идет в основном о российских компаниях, которые работают в сфере логистики. Среди них:
Однако, министр не исключил, что этот список пополнят иностранные компании, в частности, из КНР.
По словам Льва Решетникова, только логистической сферой резидентство в ОЭЗ не будет ограничиваться.
— Мы уже подписали соглашение с компанией ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень», которая занимается производством бордюров. Возможно появление и других производственных компаний. ОЭЗ занимает площадь около 700 га, так что места всем хватит, — подчеркнул чиновник.
Решетников отметил, что документация по ОЭЗ уже прошла первую итерацию в Минэкономразвития РФ. Сейчас вносятся технические правки. Решение о создании ОЭЗ область рассчитывает получить до конца 2024 года.
Напомним, частная особая экономическая зона (ОЭЗ) должна появиться на стыке двух районов: Новосибирского и Коченевского. В строительство инфраструктуры собирается вложиться управляющая компания — ООО «Северный парк развитие».
Якорным резидентом объекта станет ТЛЦ «Сибирский», его территория войдет в преференциальную зону. В августе компания запустила вторую очередь проекта и сейчас реализует третью.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск получит 20 млрд рублей на инфраструктуру, в том числе для ОЭЗ, а также льготные кредиты на инвестпроекты.
Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области.
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