Рекламодателям

В особой экономической зоне под Новосибирском уже 5 потенциальных резидентов

  • 18/09/2024, 18:00
Автор: Юлия Данилова
В особой экономической зоне под Новосибирском уже 5 потенциальных резидентов
Заявка на создание в регионе ОЭЗ прошла первую итерацию в Москве.

В особой экономической зоне (ОЭЗ), которая сейчас создается под Новосибирске, уже 5 потенциальных резидентов. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Сейчас у нас 5 потенциальных резидентов с проектами на 9.5 млрд рублей, которые заходят на первоначальном этапе в ОЭЗ, — сообщил Решетников.

Во время пресс-подхода он уточнил, что речь идет в основном о российских компаниях, которые работают в сфере логистики. Среди них:

  • ООО «Сибирский ТЛЦ» с объемом инвестиций 6 млрд рублей. Компания планирует создать 350 рабочих мест.
  • ООО «Завод тротуарной плитки» Поревит.Тюмень» — 1,9 млрд, 137 рабочих мест.
  • ООО «НТТ» — 0,8 млрд, 50 рабочих мест.
  • ООО «Профэнерджи» — 0,3 млрд, 100 рабочих мест.
  • ООО «Гарант» — 0,1 млрд, 32 рабочих места.

Однако, министр не исключил, что этот список пополнят иностранные компании, в частности, из КНР.

По словам Льва Решетникова, только логистической сферой резидентство в ОЭЗ не будет ограничиваться.

— Мы уже подписали соглашение с компанией ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень», которая занимается производством бордюров. Возможно появление и других производственных компаний. ОЭЗ занимает площадь около 700 га, так что места всем хватит, — подчеркнул чиновник.

Решетников отметил, что документация по ОЭЗ уже прошла первую итерацию в Минэкономразвития РФ. Сейчас вносятся технические правки. Решение о создании ОЭЗ область рассчитывает получить до конца 2024 года.

Напомним, частная особая экономическая зона (ОЭЗ) должна появиться на стыке двух районов: Новосибирского и Коченевского. В строительство инфраструктуры собирается вложиться управляющая компания — ООО «Северный парк развитие».

Якорным резидентом объекта станет ТЛЦ «Сибирский», его территория войдет в преференциальную зону. В августе компания запустила вторую очередь проекта и сейчас реализует третью.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск получит 20 млрд рублей на инфраструктуру, в том числе для ОЭЗ, а также льготные кредиты на инвестпроекты.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области.

113

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : резиденты Особая экономическая зона


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В «Южном ПЛП» будут производить кондитерку, БАДы и станки с ЧПУ
18/09/24 19:30
Бизнес Промышленность
Водители троллейбусов, упавшие с крыши машины, получили компенсации
18/09/24 19:00
Право&Порядок
Новосибирские ученые из центра «Вектор» разработали новую вакцину от гриппа
18/09/24 18:25
Медицина Общество
В особой экономической зоне под Новосибирском уже 5 потенциальных резидентов
18/09/24 18:00
Бизнес Власть
Полпред: «Время предъявляет особые требования к профессионализму и ответственности журналиста»
18/09/24 17:47
Власть
С 18 сентября стартовала подача теплоснабжения в жилые кварталы Новосибирска
18/09/24 17:44
Власть
Житель Новосибирска пытался незаконно вывезти полмиллиона рублей в Турцию
18/09/24 17:30
Право&Порядок
На новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов
18/09/24 17:00
Бизнес Промышленность Туризм
Молодую мать приговорили к 10 годам колонии за убийство новорожденной дочери в Новосибирске
18/09/24 16:51
Общество Право&Порядок
В Новосибирске простили пенсионеров, укравших продукты из магазинов
18/09/24 16:45
Общество Право&Порядок
На школу под Новосибирском выделили почти миллиард рублей
18/09/24 16:30
Власть Недвижимость Образование
В Новосибирске домушники пытались вскрыть квартиру, но нарвались на ее хозяина — видео
18/09/24 15:51
Происшествия
Грузовик снес световую опору на Советском шоссе в Новосибирске
18/09/24 15:45
Происшествия
Из-за вспышки ОРВИ на карантин отправили 11 классов в Бердске
18/09/24 15:30
Общество
В Новосибирской области открылся гражданский форум, посвященный развитию семейной политики
18/09/24 15:25
Власть
Новосибирский депутат предложил увеличить выплату на новорожденного до 50 тысяч рублей
18/09/24 15:00
Власть Общество
Разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний
18/09/24 14:30
Общество
Новосибирские бизнесмены обратились в суд из-за негативных отзывов в 2ГИС
18/09/24 14:00
Бизнес Право&Порядок
Китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске
18/09/24 13:45
Бизнес Власть Туризм
Почти половина объектов социальной сферы подключены к теплу в Новосибирске
18/09/24 13:30
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58
Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза
16/09/24 11:26
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза
16/09/24 9:00
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45
Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
12/09/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска