Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

— По заявлению участников СВО и членов их семей с приложением необходимых документов мы принимаем решения о полной или частичной приостановке исполнительных производств. На сегодняшний день приостановлено более 1500 исполнительных производств, — сообщил на пресс-конференции руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав региона Сергей Неведомский.

Он уточнил, что среди участников СВО более 100 человек подали документы на приостановку исполнительного производства по алиментам. Однако, такие производства продолжаются.

— Средства списываются со счета, открытого [для участника СВО] Минобороны, — подчеркнул Неведомский.

При этом, по его словам, в 2023 году приставы нашли 559 должников по алиментам.

— В числе приоритетов нашей работы является обеспечение прав детей на получение алиментов. В начале 2023 года у нас на исполнении находилось 16200 таких исполнительных производств, на 1 июля — 15800. Остаток суммы задолженности снизился на 81 млн рублей. Рост взысканной суммы по алиментам — 533 млн рублей, — говорит главный пристав Новосибирской области.

Он также отметил, что среди неплательщиков алиментов растет количество женщин: примерно каждый пятый должник.

— Это не только женщины, которые ведут асоциальный образ жизни, но и те, кто живет хорошо, что видно по их страницам в Инстаграм (Деятельность сети в России признана экстремистской и запрещена. — Ред.), — констатирует Сергей Неведомский. — Если у детей есть отец, то они передаются ему, либо близким родственникам, которые оформляют опекунство, либо в детский дом.

В первом полугодии в регионе в целом было возбуждено 433 уголовных дела в отношении должников, которые не уплачивали средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей. По завершенным делам взыскано на алименты около 2 млн рублей.

В целом по итогам первого полугодия 2023 года на исполнении УФССП находилось 1,6 млн исполнительных производств, в том числе 650 тыс новых. Взыскано в 1 полугодии 8.3 млрд рублей — на 1,1 млрд больше, чем в 2022 году. При этом в пользу физлиц взыскано более 800 млн руб, юрлиц — 5.6 млрд, в консолидированный бюджет — чуть более 1,8 млрд рублей.

В рамках 6 тыс исполнительных производств на имущество должников были наложены аресты. В том числе, около 40 машин. Сумма, полученная от реализации арестованного имущества, составила 260 млн рублей — в 2 раза больше, чем в 2022 году. Сергей Неведомский объяснил рост взыскания тем, что люди чаще стали обращаться за защитой своих прав в суды, не дожидаясь решения вопроса мирным путем. Они отстаивают свои права в суде, получают исполнительные документы, которые потом предъявляют к исполнению приставам.

Ранее редакция сообщала, что сибиряк заплатил 300 тысяч рублей по алиментам, чтобы уехать в Турцию.