Рекламодателям

«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

  • 16/08/2023, 15:59
Автор:
«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске
Очевидцы происшествия сами оказывали помощь раненому до приезда медиков.

Вооруженное нападение на бизнесмена во дворе жилого дома практически в центре Новосибирска серьезно всколыхнуло общественность. Жители города заговорили о возвращении криминальных событий из 90-х. Вся полиция области брошена на розыск киллера. Следователи считают, что убийство могло быть заказным. Журналисты Infopro54 собрали всю имеющуюся на данный момент информацию о стрельбе на Ипподромской.

«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

Ночь. Улица. Фонарь. Кофейня

Выстрелы на парковке у дома номер 8 ночью 15 августа первыми услышали работники «Академии кофе». Они единственные, кто видел преступника в момент покушения.

— Мужчина припарковался, открыл заднюю дверь машины, что-то в ней копошился, и тут сзади подходит какой-то мужчина в черном: в капюшоне, кепке и маске… Мы услышали выстрелы, он стрелял примерно 5–6 раз. Потом резко убежал в сторону шоссе. Мы выбежали на улицу, но догнать его не смогли. А потом видим, что раненый лежит на спине у машины, на мокром асфальте, —  рассказал НГС работник кофейни.

Пострадавший находился еще в сознании и даже успел сказать очевидцам, что ему больно. Скорая приехала через 15 минут. Все это время работники общепита пытались остановить кровь из ран с помощью салфеток, накрывали пледом, держали за руку и подбадривали его морально.

Известно, что мужчина получил четыре ранения в спину и еще одно навылет. Врачи провели несколько экстренных операций.

Розыск

На следующий день полиция и Следственный комитет объявили в розыск тайного стрелка. Ведомства распространили сообщения с просьбой всех очевидцев откликнуться и помочь следствию.

На данный момент у оперативников уже есть существенные зацепки. Разглашать их пока не торопятся. Главное — задержать преступника.

В распоряжении Infopro54 появились эксклюзивные кадры с места нападения киллера на сибиряка. На кадрах практически невозможно ничего разглядеть, вероятно, что злоумышленник заранее уже знал об этом и выбрал слепую зону для покушения.

Нападение киллера на бизнесмена в Новосибирске попало на видео

Жертва

Информацию о личности потерпевшего следователи держат в секрете. Это, в первую очередь, делается для его безопасности. Также правоохранители не сообщают о состоянии раненого. Жильцам многоэтажки, где произошло преступление, оперативники внушили мысль, что мужчина погиб. Редакции Infopro54 известно, что стало с раненым, но мы полностью поддерживаем закон об оперативно-розыскной деятельности.

— До задержания преступника никакой информации дополнительной разглашено не будет. Сейчас все работают в усиленном режиме. Наберитесь терпения, — говорит один из участников следственно-оперативной группы по данному делу.

Соседи пострадавшего тоже знают о мужчине не много. Говорят, что зовут Владимир и он бизнесмен. Жил в доме, рядом с которым произошло нападение. Часто заглядывал в местную кофейню.

— У Владимира свой бизнес, связанный с арендой имущества. Еще он занимается чем-то по строительству, сносу зданий и прочим. Три года назад он выиграл суд у мэрии, которая хотела сносить здание его магазина в Бронном переулке, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Мотив преступления до конца еще не понятен. Вероятно, что скоро о причинах своего поступка расскажет сам стрелок, когда его задержат.

Фото: программа «Экстренный вызов» ОТС

Видео с камер наблюдения
18+

1 436

Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : стрельба киллер Ипподромская бизнесмен


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
У российской армии появится надувной храм
15/08/23 10:22
Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Новоколледж

У новосибирского «Новоколледжа» новый директор

Им стал Юрий Лобанов.
Читать статью >>
Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

При этом более 100 новосибирцам-неплательщикам алиментов, которые участвуют в спецоперации, в отсрочке было отказано.
Читать статью >>
Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Производители не исключают, что это повышение цен будет не последним в 2023 году.
Читать статью >>
Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по расходам в судебных выплатах на ОСАГО.
Читать статью >>
Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

В городах России студенты доплачивают за квартиры рядом с вузом до 40%.
Читать статью >>
S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

На внутренних линиях перевозки также растут.
Читать статью >>
Группа Вира планирует выходить в Москву и Санкт-Петербург

Группа Вира планирует выходить в Москву и Санкт-Петербург

Ранее стало известно о планах компании разместить коммерческие облигации.
Читать статью >>
Новосибирский застройщик планирует разместить коммерческие облигации

Новосибирский застройщик планирует разместить коммерческие облигации

По закрытой подписке компания планирует привлечь 200-300 млн рублей.
Читать статью >>
Во время «Технопрома» рядом с «Экспоцентром» установят фудтраки

Во время «Технопрома» рядом с «Экспоцентром» установят фудтраки

Чтобы решить вопрос с обеспечением участников и экспертов форума обедами, кофе и перекусами.
Читать статью >>
В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

Технологии будут прорабатываться на базе месторождений Баженовской и Ачимовской свит.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Теракт предотвратили под Новосибирском в рамках учений
16/08/23 17:05
Право&Порядок
Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Новосибирской области начнется с 26 августа
16/08/23 16:58
Общество
У новосибирского «Новоколледжа» новый директор
16/08/23 16:42
Бизнес Образование
Буйный пациент горбольницы Новосибирска напал на компьютер
16/08/23 16:42
Происшествия
Жительница Новосибирска погибла в ДТП на Алтае из-за собаки
16/08/23 16:15
Происшествия
«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске
16/08/23 15:59
Происшествия
Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам
16/08/23 15:39
Власть Общество
Жить на берегу Оби: первый дом нового квартала сдается уже в этом году
16/08/23 15:39
Недвижимость
Клиника 1+1 частично освободила помещения
16/08/23 15:32
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирский драмтеатр ищет поставщика оборудования к спектаклю «Мертвые души»
16/08/23 15:31
Культура
В Новосибирске собственники ЖК объединились против ТСЖ
16/08/23 15:11
Недвижимость Общество
Более 100 литров алкоголя изъято на медовой ярмарке в Новосибирске
16/08/23 15:09
Право&Порядок
Ревизора в Новосибирске заставили вернуть взятку в сумме 432 тыс. рублей
16/08/23 14:26
Право&Порядок
Авиакомпания S7 отказалась перевозить пассажиров в Новосибирске
16/08/23 14:17
Право&Порядок
Пожарные потушили загоревшийся минивен на Гусинобродском шоссе
16/08/23 13:31
Происшествия
Ребенок сломал ногу на детской площадке в Новосибирске
16/08/23 13:30
Происшествия
Новосибирские следователи показали погреб, где погибли супруги
16/08/23 13:08
Общество
Житель Куйбышева выплатил более миллиона долга ради наследства
16/08/23 13:08
Право&Порядок
Раненых в бою солдат будут искать с помощью маячка
16/08/23 12:55
Наука
Суд отстранил от службы участкового, сбившего 6-летнею девочку под Новосибирском
16/08/23 12:50
Происшествия
Популярное
Когда закончится бархатный сезон на курортах Кубани
16/08/23 16:14
Продажу алкоголя на летних верандах могут официально разрешить
16/08/23 9:49
Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в сентябре
15/08/23 15:37
Стоимость образовательных услуг в медвузах резко возросла
15/08/23 14:36
В РФ усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае
15/08/23 9:46
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Новости компаний
Сбер установил в Сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика
16/08/23 16:23
Стартовал Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
16/08/23 11:03
Кредит для бизнеса без залога до 10 млн рублей
16/08/23 9:00
«Ростелеком» обеспечит системой видеонаблюдения избирательные участки НСО
15/08/23 17:34
Новосибирский завод увеличит выпуск железобетонных изделий для строительства
15/08/23 17:30
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay
15/08/23 15:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска