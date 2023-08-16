«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

Вооруженное нападение на бизнесмена во дворе жилого дома практически в центре Новосибирска серьезно всколыхнуло общественность. Жители города заговорили о возвращении криминальных событий из 90-х. Вся полиция области брошена на розыск киллера. Следователи считают, что убийство могло быть заказным. Журналисты Infopro54 собрали всю имеющуюся на данный момент информацию о стрельбе на Ипподромской.

Ночь. Улица. Фонарь. Кофейня

Выстрелы на парковке у дома номер 8 ночью 15 августа первыми услышали работники «Академии кофе». Они единственные, кто видел преступника в момент покушения.

— Мужчина припарковался, открыл заднюю дверь машины, что-то в ней копошился, и тут сзади подходит какой-то мужчина в черном: в капюшоне, кепке и маске… Мы услышали выстрелы, он стрелял примерно 5–6 раз. Потом резко убежал в сторону шоссе. Мы выбежали на улицу, но догнать его не смогли. А потом видим, что раненый лежит на спине у машины, на мокром асфальте, — рассказал НГС работник кофейни.

Пострадавший находился еще в сознании и даже успел сказать очевидцам, что ему больно. Скорая приехала через 15 минут. Все это время работники общепита пытались остановить кровь из ран с помощью салфеток, накрывали пледом, держали за руку и подбадривали его морально.

Известно, что мужчина получил четыре ранения в спину и еще одно навылет. Врачи провели несколько экстренных операций.

Розыск

На следующий день полиция и Следственный комитет объявили в розыск тайного стрелка. Ведомства распространили сообщения с просьбой всех очевидцев откликнуться и помочь следствию.

На данный момент у оперативников уже есть существенные зацепки. Разглашать их пока не торопятся. Главное — задержать преступника.

В распоряжении Infopro54 появились эксклюзивные кадры с места нападения киллера на сибиряка. На кадрах практически невозможно ничего разглядеть, вероятно, что злоумышленник заранее уже знал об этом и выбрал слепую зону для покушения.

Жертва

Информацию о личности потерпевшего следователи держат в секрете. Это, в первую очередь, делается для его безопасности. Также правоохранители не сообщают о состоянии раненого. Жильцам многоэтажки, где произошло преступление, оперативники внушили мысль, что мужчина погиб. Редакции Infopro54 известно, что стало с раненым, но мы полностью поддерживаем закон об оперативно-розыскной деятельности.

— До задержания преступника никакой информации дополнительной разглашено не будет. Сейчас все работают в усиленном режиме. Наберитесь терпения, — говорит один из участников следственно-оперативной группы по данному делу.

Соседи пострадавшего тоже знают о мужчине не много. Говорят, что зовут Владимир и он бизнесмен. Жил в доме, рядом с которым произошло нападение. Часто заглядывал в местную кофейню.

— У Владимира свой бизнес, связанный с арендой имущества. Еще он занимается чем-то по строительству, сносу зданий и прочим. Три года назад он выиграл суд у мэрии, которая хотела сносить здание его магазина в Бронном переулке, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Мотив преступления до конца еще не понятен. Вероятно, что скоро о причинах своего поступка расскажет сам стрелок, когда его задержат.