Получить социальные налоговые вычеты станет проще в Новосибирске

С 1 января 2024 года новосибирцы смогут получить социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке. Дело в том, что вводится унифицированный документ, подтверждающий расходы налогоплательщика. Справка об оплате услуг заменит все подтверждающие право на вычет документы и выдается организациями и индивидуальными предпринимателями, оказавшими соответствующие услуги.

Напомним, социальный налоговый вычет можно получить на обучение в образовательных организациях; на медицинские услуги, оказанные самому налогоплательщику его супругу (супруге), родителям и детям (в том числе усыновленным). на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников; на уплату взносов по договорам добровольного пенсионного страхования в свою пользу, в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов;

Отмечается, что получить вычеты в упрощённом порядке можно, лишь в том случае, если организации, оказывающие услуги, присоединились к упрощённому порядку и передали необходимую информацию в ФНС России по утверждённым формам и форматам. Присоединение организаций к такому взаимодействию с налоговыми органами является добровольным.

ФНС России напоминает, что для подтверждения расходов, понесенных ранее 1 января 2024 года, по-прежнему необходимо предоставлять комплект документов (копию договора, чек, копию лицензии) как и ранее.

Ранее редакция сообщала, что мошенники от имени налоговой требуют новосибирцев оплатить долги.