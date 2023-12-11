Мошенники от имени налоговой требуют новосибирцев оплатить долги

Новый способ обманным путём вытянуть деньги из жителей Новосибирской области освоили мошенники. Аферисты рассылают электронные письма от лица налоговой с требованием погасить долги.

Авторы уведомлений сообщают, что сумма датируется 2021 годом, поэтому не отображается на едином портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ФНС.

Мошенники предлагают оплатить задолженность в режиме онлайн — для этого нужно перейти по ссылке.

— Ссылка ведёт на мошеннический сайт. При переходе на него необходимо ввести банковские данные для оплаты. Таким образом злоумышленники пытаются похитить денежные средства налогоплательщиков, — сообщили в ФНС по Новосибирской области.

В Управление ФНС предупредили, что сотрудники службы не рассылают электронные письма гражданам. А уведомления об исчисленных налогах направляют в личные кабинеты налогоплательщика или по почте.

Ранее редакция сообщала о том, что новой целью мошенников стали дети.